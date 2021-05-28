Голунов выразил надежду, что скоро установят заказчика преступления

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Журналист Иван Голунов, являющийся потерпевшим по делу о фальсификации материалов о попытке сбыта наркотиков, поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду, что вскоре будет установлен заказчик преступления, передает корреспондент ТАСС.

Мосгорсуд в пятницу приговорил бывших полицейских за фальсификацию дела к срокам от пяти до 12 лет колонии общего режима. Защита полицейских подаст жалобы на приговор, сам Голунов обжаловать приговор не будет.

"Хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддерживал и рассказывал о моей истории, выходил с пикетами. Я добился справедливости и надеюсь, мы узнаем результаты второго этапа, касающегося заказчика преступления", - сказал Голунов.