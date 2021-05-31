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Обвиняемый в стрельбе в Екатеринбурге не смог пояснить, за что задержан

По данным СК, в момент стрельбы мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения
' Следственный комитет Российской Федерации/YouTube'

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в стрельбе с балкона дома житель Екатеринбурга не смог пояснить на допросе, за что задержан.

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Видеозапись допроса в понедельник распространил Следственный комитет РФ.

На вопрос следователя, может ли он пояснить, в связи с чем задержан, мужчина ответил: "Не поясню". Вместе с тем, отвечая на уточняющие вопросы следователя, он сказал, что стрелял с балкона.

По данным СК, в момент стрельбы мужчина был сильно пьян.

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