Обвиняемый в стрельбе в Екатеринбурге не смог пояснить, за что задержан

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в стрельбе с балкона дома житель Екатеринбурга не смог пояснить на допросе, за что задержан.

Что известно о стрельбе в Екатеринбурге

Видеозапись допроса в понедельник распространил Следственный комитет РФ.

На вопрос следователя, может ли он пояснить, в связи с чем задержан, мужчина ответил: "Не поясню". Вместе с тем, отвечая на уточняющие вопросы следователя, он сказал, что стрелял с балкона.

По данным СК, в момент стрельбы мужчина был сильно пьян.