Обстрелявшие друг друга в Волжском подростки объяснили поступок жаждой адреналина

ВОЛГОГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Волгоградские подростки, травмировавшие друг друга из пневматического оружия и придумавшие затем версию об их обстреле на улице неизвестным, объяснили свой поступок жаждой адреналина. Об этом они рассказали сотрудникам ГУ МВД России по Волгоградской области на территории больницы, где сейчас проходят лечение.

Ранее сообщалось, что информация о нападении неизвестного на 15-летних подростков под Волгоградом не подтвердилась. Травмы - ранения голени и предплечья - были получены детьми в результате намеренных выстрелов, произведенных ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона.

На видео, предоставленном ГУ МВД по региону журналистам, слышно, как один подросток кричит второму, что будет прилив адреналина. Молодые люди рассказали полицейским, что травмированную ногу они перевязали, и "чтобы не было обидно", второй подросток также выстрелил другу в предплечье.

Перебинтованные молодые люди отправились в школу сдавать "хвосты" по предмету и на репетицию. "Классный руководитель спросил: что случилось? Мы почему-то решили наврать и придумали историю про неизвестного человека и несуществующий образ", - пояснил один из подростков.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, несовершеннолетние признались следователям и полицейским, что дома играли с пневматическим оружием, стреляя друг в друга резиновыми шариками. Ранее школьники в поле зрения полиции не попадали, на специализированных учетах не состояли. По факту заведомо ложного вызова специализированных служб (ст. 19.3 КоАП РФ) проводится проверка, добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.