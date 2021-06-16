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Пожар в реанимации в Рязани
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Главному врачу рязанской больницы предъявили обвинение по делу о пожаре

Глава СК Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать об избрании главному врачу мягкой меры пресечения
Последствия пожара в рязанской клинической больнице имени Н. А. Семашко, 9 июня 2021 года Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Последствия пожара в рязанской клинической больнице имени Н. А. Семашко, 9 июня 2021 года
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Главному врачу областной клинической больницы имени Н.А. Семашко предъявлено обвинение по делу о пожаре, где погибли люди.

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Как сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного комитета, глава СК Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать об избрании ей мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Главного врача больницы задержали во вторник. "Ей предъявлено обвинение в совершении причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей трем лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). После изучения материалов уголовного дела председатель СК России поручил ходатайствовать об избрании наиболее мягкой меры пресечения обвиняемой", - сообщили в ведомстве.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании главному врачу меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Теги
РоссияРязанская областьПожар в реанимации в Рязани
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