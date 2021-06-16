Главному врачу рязанской больницы предъявили обвинение по делу о пожаре

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Главному врачу областной клинической больницы имени Н.А. Семашко предъявлено обвинение по делу о пожаре, где погибли люди.

Как сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного комитета, глава СК Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать об избрании ей мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Главного врача больницы задержали во вторник. "Ей предъявлено обвинение в совершении причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей трем лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). После изучения материалов уголовного дела председатель СК России поручил ходатайствовать об избрании наиболее мягкой меры пресечения обвиняемой", - сообщили в ведомстве.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании главному врачу меры пресечения в виде запрета определенных действий.