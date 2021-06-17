Непогода в Крыму не затронула пляжные районы

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Сильные дожди и ветер, обрушившиеся на Крым в последние сутки, не затронули пляжные районы полуострова, которые традиционно предпочитают посещать туристы. Об этом сообщил в четверг ТАСС советник главы республики Олег Крючков.

"Керчь, к счастью, наверное, не самый туристический пляжный город, и гости туда еду в основном за экскурсионно-событийным туризмом. Основные пляжные курорты - Южный берег Крыма и западное побережье - от непогоды не пострадали. И уже буквально послезавтра на полуострове, по прогнозам гидрометцентра, установится летняя жара и в Крым вернется полноценный туристический сезон", - сказал Крючков.

Готовящиеся к открытию достопримечательности Керчи - Большая и Малая Митридатские лестницы, реконструкцию которых недавно завершили, из-за непогоды не пострадали, сообщает Telegram-канал "Крым-24". "Во время наводнения Митридатские лестницы показали себя вполне хорошо, на лестницах никаких разрушений нет. С горы Митридат нанесло землю и грязь. В настоящее время организуется уборка территории лестниц. В ближайшее время последствия наводнения будут устранены", - приводит телеканал "Крым-24" слова руководителя проекта реконструкции лестниц Константина Кононыхина.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируют на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В регионе из-за значительных подтоплений ввели режим ЧС.