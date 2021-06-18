В Керченском проливе сняли действие штормового предупреждения

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Действие штормового предупреждения, которое ввели из-за непогоды, сняли в пятницу в акватории Керченского пролива, судоходство полностью восстановилось. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Накануне вечером движение судов по проливу частично восстановили со стороны Черного моря.

"Снято действие штормового предупреждения, судоходство полностью восстановилось", - сообщили в пресс-службе.

Непогода обрушилась на Крым и Краснодарский край в ночь на четверг. Сообщалось, что караваны судов сформированы для прохода по Керченскому проливу, они дожидаются снижения скорости ветра, в этом районе было объявлено штормовое предупреждение.