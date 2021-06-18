Блок экс-президента Кочаряна заявил о задержании представителя их объединения

ЕРЕВАН, 18 июня. Директор медицинского центра "Измирлян", член избирательного списка блока Роберта Кочаряна "Армения" Армен Чарчян задержан. Об этом на митинге сторонников Кочаряна сообщил член блока, представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.
"По указу Никола [Пашиняна] полчаса назад Армен Чарчян был задержан", - сказал Манукян в самом начале многотысячного митинга, проходящего на площади Республики в центре Еревана.
Ранее в пятницу в социальных сетях появилась запись, где Чарчян на встрече с персоналом медцентра "Измирлян" говорил, что все должны идти на голосование. Следствие считает, что данным образом Чарчян использует служебное положение и давит на сотрудников, чтобы те проголосовали за блок "Армения".
Внеочередные выборы в парламент Армении были назначены на 20 июня после затяжного внутриполитического кризиса в стране. В них участвуют партия и. о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения", которые, согласно социологическим исследованиям, являются фаворитами предстоящих выборов. По данным социологов, также способны преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в парламент блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы СНБ Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Всего в выборах принимают участие 26 партий и блоков.