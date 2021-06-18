Блок экс-президента Кочаряна заявил о задержании представителя их объединения

"По указу Никола [Пашиняна] полчаса назад Армен Чарчян был задержан", - сказал Манукян в самом начале многотысячного митинга, проходящего на площади Республики в центре Еревана.

Ранее в пятницу в социальных сетях появилась запись, где Чарчян на встрече с персоналом медцентра "Измирлян" говорил, что все должны идти на голосование. Следствие считает, что данным образом Чарчян использует служебное положение и давит на сотрудников, чтобы те проголосовали за блок "Армения".

Внеочередные выборы в парламент Армении были назначены на 20 июня после затяжного внутриполитического кризиса в стране. В них участвуют партия и. о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения", которые, согласно социологическим исследованиям, являются фаворитами предстоящих выборов. По данным социологов, также способны преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в парламент блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы СНБ Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Всего в выборах принимают участие 26 партий и блоков.