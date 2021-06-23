Более 220 жителей Ялты полностью утратили имущество в результате подтоплений

ЯЛТА /Республика Крым/, 23 июня. /ТАСС/. Власти Ялты продолжают принимать заявления от жителей, имущество которых было повреждено в результате подтоплений, вызванных дождями. На данный момент известно о 226 жителях города, которые полностью лишились своего имущества, сообщила в среду на заседании оперштаба в Ялте глава администрации города Янина Павленко.

"Подтверждена полная утрата имущества 226 человек, частичная - 108 человек", - сказала Павленко. Глава администрации добавила, что рабочим группам поставлена задача обрабатывать заявки жителей в течение суток, на следующий день граждане должны получать выплаты.

По данным властей, в Ялте выплаты получили 45 человек на сумму 4,5 млн рублей.

Циклон над Крымом 17-18 июня стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявили режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов.