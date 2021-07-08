Поисково-спасательную операцию на месте обрушения здания во Флориде завершили

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Операция по спасению людей на месте обрушения дома во Флориде, где под завалами оставались около 100 человек, завершена. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, официальное объявление о завершении операции будет сделано в ближайшее время. Родственников пропавших людей уже оповестили о завершении спасательных работ.

По состоянию дел на утро среды оставалась неизвестной судьба 99 человек. Ранее из-под завалов были извлечены тела 46 человек. Остающиеся под завалами пока не признаны умершими. Однако теперь спасатели применят тяжелую технику для разбора обломков здания. Это означает, что власти уже не рассчитывают найти людей, оставшихся в живых, пояснила газета.