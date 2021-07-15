В Азове усилили меры безопасности после нападения человека с ножом в автобусе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Меры безопасности усилены в городе Азове в Ростовской области после нападения мужчины на пассажиров автобуса. Об этом сообщил ТАСС глава городской администрации Владимир Ращупкин.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщали, что, предположительно, напавший на пассажиров автобуса передвигается по Азову.

"Конечно, [меры безопасности в городе усилены]", - ответил Ращупкин на соответствующий вопрос.

Как сообщали журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, в четверг 51-летний мужчина в автобусе, следовавшем из Азова в село Круглое, нанес трем пассажирам множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления. В результате полученных телесных повреждений 33-летняя женщина умерла на месте происшествия. Еще две женщины (55 лет и 61 год) были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Личность мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, установлена, его ищут сотрудники полиции.