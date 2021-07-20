Адвокат сообщил причину смерти обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира

САМАРА, 20 июля. /ТАСС/. Причиной смерти тренера по кикбоксингу Алексея Ряскова, обвиняемого в убийстве вдовы заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой и найденного мертвым в больнице УФСИН, стала асфиксия. Об этом сообщил ТАСС адвокат Ряскова Александр Пименов.

"Причина [смерти] - асфиксия, это в справке о смерти есть. Сегодня идет погребение", - сообщил собеседник, отметив, что Следственный комитет продолжает проверку, по результатам которой будет принято решение.

Тело Алексея Ряскова было обнаружено 17 июля на территории больницы УФСИН, куда он был переведен после медосмотра. Мужчина написал записку, содержание которой собеседник агентства не уточнил, затем вышел на прогулку и, по предварительной информации, покончил с собой. В самарской Общественной наблюдательной комиссии сообщали, что обвиняемый не обращался в их адрес за время своего содержания под стражей.

В июле 2017 года суд Красноярского района Самарской области признал Пузикову виновной в убийстве мужа и приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, 7 марта 2012 года Пузикова, желая убить мужа, подмешала в пищу отравляющее вещество, в результате после ужина ее супруг Дмитрий Пузиков, который был на тот момент заместителем директора самарского филиала Россельхозбанка, умер. Судмедэкспертиза установила, что банкир был отравлен таллием.

В октябре 2017 года апелляционная инстанция Самарского областного суда отменила приговор районного суда и полностью оправдала Пузикову, позднее она получила статус потерпевшей по делу об убийстве мужа. Она подавала иск к Минфину России о компенсации морального вреда, причиненного преследованием по уголовному делу, и в августе 2018 года суд обязал выплатить ей 1,75 млн рублей.

В начале июля друг Пузиковой Алексей Рясков в своем видеообращении рассказал о даче взятки одному из членов суда для вынесения оправдательного приговора по данному делу. На следующий день Пузикова была обнаружена мертвой, а Ряскова задержали по подозрению в убийстве, он дал признательные показания.