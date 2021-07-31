В МЧС сообщили, что задержки в движении поездов после ДТП с цементовозом под Калугой нет

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Задержки в движении пассажирских поездов после столкновения поезда Ейск - Москва и цементовоза в Калужской области, нет. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"К месту происшествия направлены два аварийно-восстановительных поезда и резервный локомотив. Задержки в движении других пассажирских поездов нет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что, по уточненным данным, в пассажирском поезде Ейск - Москва находились 451 пассажир, а не 465, как сообщалось ранее. В ведомстве также добавили, что пассажиры поезда продолжили путь в столицу.

"На место ДТП прибыл головной поезд, вагоны прицеплены, в 16:05 мск пассажиры продолжили путь в Москву", - сказали в пресс-службе.

Транспортная прокуратура и Следственный комитет проводят проверки в связи со столкновением поезда с цементовозом. Следователь Брянского следственного отдела на транспорте продолжает осмотр места происшествия, пассажирского поезда, грузового автомобиля, опрашиваются члены локомотивной бригады, очевидцы. Также устанавливается материальный ущерб.

Информация о ДТП поступила в 13:10 мск. Погиб водитель цементовоза. В пресс-службе Московской железной дороги ранее сообщили, что задерживаются пригородные поезда №6905 Тула-1 - Калуга-1 и №6916 Калуга-1 - Узловая, они проследуют по сокращенному маршруту до Алексина.