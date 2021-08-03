Открытое горение в многоквартирном доме в Коврове ликвидировали

ВЛАДИМИР, 3 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение площадью 1,5 тыс. кв. м. в жилом многоквартирном доме в Коврове Владимирской области. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

Пожар возник в 13:44 в квартире на четвертом этаже, огонь начал переходить на кровлю. Около 15:00 мск возгорание было локализовано на площади 1,5 тыс. кв. м., эвакуированы 29 человек, из них пятеро детей.

"Объявлена ликвидация открытого горения. При помощи спасательных устройств, подключенных к аппаратам пожарных, штурмовых и трехколенных лестниц спасены 29 человек, в том числе пять детей", - сообщили в пресс-службе.

Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту пожара. Как ранее сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области, по предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. По данным главка, при пожаре пострадал мужчина 1976 года рождения.

Как уточнили ТАСС в Центральной городской больнице Коврова, в медучреждение с отравлением угарным газом пострадавший поступил в состоянии алкогольного опьянения, он получил небольшие ожоги рук и плеч первой степени. По словам очевидцев, мужчина вел асоциальный образ жизни.

В департаменте ЖКХ Владимирской области ТАСС пояснили, что в доме, где произошел пожар, в 2020 году был проведен капремонт кровли и замена электропроводки, однако из-за замечаний фонда капремонта работы не были приняты.

На месте работают 13 единиц техники и 43 человека, включая силы Ковровского электромеханического завода.