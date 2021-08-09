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Пандемия COVID-19

Росздравнадзор проверит причины инцидента в больнице в Северной Осетии

В медучреждении погибли девять пациентов с коронавирусом из-за нехватки кислорода в результате поломки оборудования
© Ольга Смольская/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Росздравнадзор проверит причины инцидента в больнице в Северной Осетии, где погибли девять человек с коронавирусом, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ведомства.

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"Росздравнадзор проверит причины инцидента", - говорится в сообщении.

В понедельник в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода. Всего на момент аварии в реанимации находился 71 человек. По данным врио главы республики Сергея Меняло, причиной поломки кислородной системы в больнице стал прорыв трубы под землей.

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Северной Осетии погибли девять человек из-за нехватки кислорода в больнице
Нехватка кислорода произошла из-за поломки оборудования в медучреждении
В Северной Осетии погибли девять человек из-за нехватки кислорода в больнице
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