МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Росздравнадзор проверит причины инцидента в больнице в Северной Осетии, где погибли девять человек с коронавирусом, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ведомства.

"Росздравнадзор проверит причины инцидента", - говорится в сообщении.

В понедельник в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода. Всего на момент аварии в реанимации находился 71 человек. По данным врио главы республики Сергея Меняло, причиной поломки кислородной системы в больнице стал прорыв трубы под землей.