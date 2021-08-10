В больнице Владикавказа вновь снизилось давление при подаче кислорода

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Давление кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе упало в ходе проведения восстановительных работ, подключены резервные системы, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

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"Давление подачи кислорода снизилось, подключены резервные системы, все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем", - сообщили в пресс-службе.

В Минздраве региона добавили, что состояние больных находится на постоянном контроле медиков, мобилизованы все службы. "На месте прорыва магистральной трубы проводятся работы по оптимизации системы подачи кислорода", - добавили в пресс-службе.

По данным ведомства, состояние пациентов, находящихся в больнице, стабильное.

"На данный момент ухудшения состояния здоровья пациентов нет, все стабильные. Работы продолжаются, все экстренные службы здесь", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил во вторник в эфире телеканала "Россия-24" врио главы региона Сергей Меняйло, в настоящее время поддерживается необходимое для обеспечения больных давление, в течение двух часов планируется завершить работы по подключению основной магистрали для обеспечения больницы кислородом.