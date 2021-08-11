Российский Ан-124 доставил в Грецию два вертолета Ми-8 для борьбы с лесными пожарами

АФИНЫ, 11 августа. /ТАСС/. Российский самолет Ан-124, доставивший два вертолета Ми-8, которые будут задействованы в борьбе с лесными пожарами, совершил в ночь на среду посадку в международном аэропорту Афин. Об этом сообщили ТАСС в генеральном секретариате гражданской защиты Греции.

Ранее в аэропорт с той же целью прибыли два самолета Ил-76.

В понедельник пресс-служба Кремля проинформировала, что президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением греческого правительства поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с огнем в центральных районах республики.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов, что спровоцировало десятки лесных пожаров. С конца июня в стране находится российский самолет-амфибия Бе-200ЧС. По оценке греческих СМИ, он показал высокую эффективность в борьбе с огнем.