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В Гаити произошло второе землетрясение за сутки

Его магнитуда составила 5,2

ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Второе за сутки землетрясение произошло в Гаити, его магнитуда составила 5,2. Об этом в субботу сообщает доминиканская газета Listín Diario.

"Второе землетрясение произошло в Гаити, магнитуда - 5,2", - говорится в Twitter издания. Ранее утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. Известно по меньшей мере о четырех погибших, двое из которых дети.

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Гаити
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