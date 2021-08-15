Женщину, которая отказывалась слезть с дерева в парке Москвы, отправили в ИВС на 48 часов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Экоактивистку Ольгу Кузьмину, которая залезла на дерево в Бабушкинском парке и не желала оттуда спускаться, отправили в изолятор временного содержания (ИВС) для следственных действий по ее уголовному делу сразу после отбытия ей административного ареста. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Екатерина Тертухина.

"Сегодня истек срок ее административного ареста и мою подзащитную Кузьмину должны были отпустить из спецприемника. Однако вместо этого ее перевели в ИВС. Вероятно, для следственных действий по ее уголовному делу. Скорее всего, она там будет находиться двое суток", - рассказала защитник.

В отношении Кузьминой возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство группой лиц с применением оружия".

Как говорится в тексте постановления о возбуждении дела, Кузьмина с неустановленными соучастниками прибыла в парк и обманула водителя строительного крана. Думая, что девушка будет осматривать дерево на предмет вредных насекомых, тот поднял ее. После этого Кузьмина начала выкрикивать лозунги против строительных работ, которые ведутся рядом. Прибывшим спасателям она пригрозила спортивным арбалетом, который был у нее с собой.

Инцидент произошел 9 августа. Женщина залезла на верхушку дерева в парке на улице Менжинского в Москве и игнорировала призывы полиции и сотрудников МЧС слезть с него. По информации различных Telegram-каналов, таким образом женщина протестовала против строительства дома около парка. Ее сняли с помощью пожарной лестницы, после чего сотрудники полиции увезли ее в отделение. В руках у нее был арбалет, однако он находился в чехле.

Бабушкинский суд Москвы признал виновной Кузьмину по ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение требованию сотрудника полиции" и назначил ей шесть суток административного ареста.