В Геленджике за несколько часов выпала почти четырехмесячная норма осадков

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Почти четырехмесячная норма осадков выпала в городе-курорте Геленджике за несколько часов. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

"Прогнозы синоптиков все же оправдались. Сегодня за несколько часов на Геленджик выпало 60 мм осадков, это превысило месячную норму почти в четыре раза", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что сирены, оповещающие о том, что в городе возможно подтопление, включили в Геленджике из-за сильного дождя. Для безопасности было принято решение обесточить центральную часть города. Циклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Сообщалось, что подтопленными остаются свыше 500 домов. Больше всего пострадали города Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.