Суд на Кубани оштрафовал на 120 тыс. рублей владелицу попавшей в ДТП "Газели"

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Суд оштрафовал владелицу "Газели", попавшей в ДТП в 2020 году, и вынес приговор мужчине, переоборудовавшему автомобиль, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю в среду. Ранее Выселковский районный суд Краснодарского края признал виновным водителя "Газели" по делу о ДТП, в котором погибли шесть человек. Он приговорен к шести годам колонии-поселения.

"Приговором суда Андрею Ткачу назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Екатерине Соповой назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Они признаны виновными в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Владелица автомобиля не имела права на осуществление деятельности, связанной с перевозкой пассажиров. По версии следствия, она попросила знакомого Ткача переоборудовать "Газель", чтобы увеличить в ней количество посадочных мест: автомобиль был переоборудован самовольно, в грузовой отсек установлены деревянные лавки, не прикрепленные к кузову.

ДТП с участием "Газели" и "Камаза" произошло в Выселковском районе 27 ноября 2020 года. Погибли шесть человек, еще восемь пострадали.