СК на Камчатке проверит обстоятельства гибели двух туристов на склоне Ключевской сопки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 августа. /ТАСС/. Следователи на Камчатке организовали проверку после того, как двое мужчин оступились при спуске с ледника на склоне Ключевского вулкана и погибли, сорвавшись с него, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю.

"Организована доследственная проверка обстоятельств гибели участников туристической группы 1986 и 1975 годов рождения при совершении восхождения на вулкан Ключевская сопка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером 17 августа при восхождении группы туристов на вулкан Ключевская сопка два ее участника на высоте 4 100-4 200 м оступились при спуске с ледника и сорвались со склона, их тела обнаружены одним из участников группы на высоте около 3 650 и 3 200 м. Подчеркивается, что до восхождения группа была зарегистрирована в установленном порядке в ГУ МЧС по региону.

Ранее в администрации красноярского Железногорска ТАСС сообщали, что одним из туристов, сорвавшихся при восхождении на вулкан, мог быть депутат горсовета Андрей Закалин.

Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота - свыше 4,5 тыс. м. На вулкан ежегодно поднимаются десятки туристов.