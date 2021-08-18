Власти назвали прорыв коллектора одной из причин выброса сероводорода в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Одной из причин превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в 29,8 раза, зафиксированного в ночь на среду в Челябинске, стал прорыв коллектора в районе водоканала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.

"В ходе рейдовых мероприятий в Металлургическом районе Челябинска сотрудники министерства выявили прорыв опорного коллектора в районе предприятия МУП ПОВВ (водоканал - прим. ТАСС). В результате коммунальной аварии произошло затопление территории фекальными стоками, что и было одной из причин возникновения неприятного запаха и сероводорода", - сказали в пресс-службе.

В среду со ссылкой на региональное министерство экологии сообщалось, в Челябинске в жаркую и почти безветренную погоду в районе водоканала, около 03:00 (01:00 мск) произошел разовый выброс сероводорода, было зафиксировано превышение ПДК этого вещества в воздухе в 29,8 раза. Утром концентрация упала до 0,8 ПДК.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (диоксида азота, формальдегида, взвешенных веществ и сероводорода).