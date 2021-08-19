Ребенок умер после ДТП в Кирове, в котором пострадали шесть человек

ТАСС, 19 августа. Ребенок, пострадавший в ДТП в Кирове, где автомобиль выехал на тротуар на группу пешеходов, умер в больнице. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП произошло 17 августа в Кирове, столкнулись два легковых автомобиля, один из них выехал на тротуар. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых три ребенка. Два пациента находились в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.

"Сегодня один из детей из-за полученных телесных повреждений скончался в больнице", - говорится в сообщении.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). В прокуратуре отмечают, что действиям виновного в ДТП лица будет дана юридическая оценка по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")".