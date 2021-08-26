Участковый из пистолета застрелил медведя на территории школы под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Лейтенант полиции выстрелами из табельного пистолета Макарова убил медведя, зашедшего на территорию школы в селе Белый Яр в Красноярском крае. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В дежурную часть полиции поступило сообщение, что в селе обнаружен медведь. На место был направлен участковый уполномоченный полиции Тимур Корнаухов совместно с государственным инспектором охотнадзора. Совместными усилиями медведь был отогнан в лес. Однако спустя несколько часов дикое животное пришло на территорию сельской школы.