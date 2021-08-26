Участковый из пистолета застрелил медведя на территории школы под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Лейтенант полиции выстрелами из табельного пистолета Макарова убил медведя, зашедшего на территорию школы в селе Белый Яр в Красноярском крае. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
В дежурную часть полиции поступило сообщение, что в селе обнаружен медведь. На место был направлен участковый уполномоченный полиции Тимур Корнаухов совместно с государственным инспектором охотнадзора. Совместными усилиями медведь был отогнан в лес. Однако спустя несколько часов дикое животное пришло на территорию сельской школы.
"Участковый попытался отогнать его, но на звуковые сигналы медведь не реагировал и стал двигаться в сторону полицейского. Лейтенанту полиции в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 23 Федерального закона "О полиции" пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное", - сообщили в краевом главке полиции.
В результате происшествия жители населенного пункта не пострадали.
В Красноярском крае этим летом зафиксировали два случая нападения бурых медведей на людей со смертельным исходом. В конце июня медведь убил в природном парке "Ергаки" 16-летнего подростка и ранил туриста. В конце июля другой хищник убил в "Ергаках" 42-летнего туриста из Москвы.