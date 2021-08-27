Жильцы пятиэтажки в Екатеринбурге, где ночью сгорела крыша, вернулись в свои квартиры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Жильцы пятиэтажного дома в Екатеринбурге, эвакуированные ночью из-за пожара на площади почти 800 кв. м., вернулись в свои квартиры, передает корреспондент ТАСС.

Рядом с домом продолжают работать представители силовых служб - сотрудники МВД и МЧС. Во дворе ощущается запах гари.

Ранее эвакуированные жильцы находились в пункте временного размещения на базе школы №94.

Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Мичурина в Екатеринбурге произошел ночью 27 августа на площади 780 кв. м. Из дома эвакуировали 65 человек, в том числе семерых детей. По предварительным данным СК, погибли два человека, полиция устанавливает их личности.