Число погибших в ДТП на Ставрополье увеличилось до шести

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Число погибших в столкновении четырех автомобилей в Георгиевском округе Ставрополья увеличилось до шести. В больнице умер один из пострадавших, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На 20:00 мск поступила информация о том, что в больнице города Георгиевск скончался один из пострадавших, мужчина. Ребенок находится в реанимационном отделении, [его] состояние оценивается как крайне тяжелое, решается вопрос о транспортировке ребенка в краевую больницу в Ставрополь", - говорится в сообщении.

Авария произошла в воскресенье вечером на краевой дороге Кочубей - Минеральные Воды, на месте ДТП погибли пять человек, двое пострадали. С родственниками погибших работают психологи ЦЭП МЧС России. По предварительным данным краевой Госавтоинспекции, причиной аварии мог стать опасный обгон. Водитель автомобиля Honda Prestige для обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся поочередно с автомобилями Lada Niva, грузовым Suzuki и легковым Toyota Corolla. Все погибшие и пострадавшие находились в автомобилях Honda и Lada Niva.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в краевой прокуратуре. На место происшествия выехал заместитель прокурора Ставрополья Олег Ремезов. Начата прокурорская проверка, во время которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства.