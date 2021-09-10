Водолазы и авиация завершили работы по поиску рыбаков, опрокинувшихся на судне в Заполярье

МУРМАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Водолазная группа отрядов "Лидер", "Центроспас", МАКАСЦ МЧС России и вертолеты Ка-32 и Ми-8 завершили поиски двух рыбаков, пропавших без вести 7 сентября при опрокидывании судна в бухте Долгая щель Баренцева моря в Печенгском районе Мурманской области, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС.

В первые часы после ЧП в поисково-спасательной операции участвовали 74 человека и 20 единиц техники, включая авиацию и водолазов. Сейчас в поисковой операции участвуют пять спасателей и три единицы техники.

"Водолазные работы были проведены отрядами МЧС России "Центроспас", "Лидер" и МАКАСЦ, они обследовали дно, но ничего не нашли, в данный момент они вернулись в пункты постоянной дислокации. Авиация тоже закончила работу. Сейчас в поисковой операции участвуют три сотрудника МЧС, два человека от ГИМС и три единицы техники", - сказал собеседник агентства.

Представитель МЧС добавил, что в зоне ЧП также курсируют катера пограничников, а сотрудники Морского спасательного центра Мурманска оповещают проходящие мимо суда, чтобы их экипажи были внимательными при прохождении этого участка и сообщали о возможных находках.

По информации СК РФ, 7 сентября маломерное судно под управлением судоводителя с четырьмя пассажирами на борту вышло из поселка Лиинахамари для ловли рыбы в бухту Долгая щель. Около полудня произошло опрокидывание судна из-за резкого крена от волны, в результате чего два пассажира и капитан оказались в воде. Дрейфующее судно было обнаружено перевернувшимся у берега с выжившим мужчиной 1962 года рождения. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на месте ЧП обнаружен один погибший. 8 сентября морской спасательный центр Мурманска сообщил о нахождении еще одного пассажира судна без признаков жизни недалеко от места ЧП. Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что тела двух рыбаков, которые пропали без вести, унесло в открытое море.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта"). Над выяснением всех обстоятельств ЧП продолжают работать следователи и криминалисты, допрошен выживший пассажир, назначены необходимые экспертизы.