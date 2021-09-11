Соседи первые пришли на помощь оказавшимся под завалами жителям дома под Ельцом

ТАСС, 11 сентября. /ТАСС/. Жильцы дома под Ельцом, где произошел взрыв бытового газа, первыми пришли на помощь соседям, которые оказались под завалами. Еще до прибытия специалистов они спасли ребенка и женщину.

"Произошел сильный хлопок, а потом сразу погас свет. Мы побежали посмотреть, а там половины дома нет. Люди в пижамах, кто в чем, стали искать пострадавших. В итоге до прибытия спасателей вытащили женщину, которая лежала под плитой, отправили в больницу. Потом муж вытащил ребенка", - рассказала ТАСС соседка, которая стала очевидцем обстановки сразу после взрыва.