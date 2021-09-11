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Взрыв газа в жилом доме в Ельце

Соседи первые пришли на помощь оказавшимся под завалами жителям дома под Ельцом

До прибытия МЧС они спасли двух человек

ТАСС, 11 сентября. /ТАСС/. Жильцы дома под Ельцом, где произошел взрыв бытового газа, первыми пришли на помощь соседям, которые оказались под завалами. Еще до прибытия специалистов они спасли ребенка и женщину.

"Произошел сильный хлопок, а потом сразу погас свет. Мы побежали посмотреть, а там половины дома нет. Люди в пижамах, кто в чем, стали искать пострадавших. В итоге до прибытия спасателей вытащили женщину, которая лежала под плитой, отправили в больницу. Потом муж вытащил ребенка", - рассказала ТАСС соседка, которая стала очевидцем обстановки сразу после взрыва.

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Другой мужчина рассказал, что тоже помогал разбирать завалы еще до прибытия сотрудников МЧС. "Мы видели, как достали одну девочку, второго ребенка слышали, он кричал, но, к сожалению, не смогли найти", - делится он.

В ночь на субботу в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошел взрыв газа, один из двух подъездов полностью разрушен, всего в доме 16 квартир. Как сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов, здание, где произошел взрыв, будет снесено, жильцы получат новое жилье. По предварительным данным, из дома было эвакуировано 23 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Жертвами происшествия стали три человека, в том числе ребенок, еще шесть пострадали. В прокуратуре сообщили, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

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РоссияЛипецкая областьВзрыв газа в жилом доме в Ельце
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