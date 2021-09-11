Утечка газа и неисправность оборудования рассматриваются среди причин взрыва под Ельцом

"Рассматриваются все версии, в том числе утечка газа и неисправность оборудования", - говорится в сообщении.

ТАСС, 11 сентября. Следователи рассматривают утечку газа и неисправность оборудования среди версий причин, по которым мог произойти взрыв бытового газа в Елецком районе Липецкой области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.

В пресс-службе добавили, что расследование будет проводиться эффективно и в полном объеме. Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили ранее в региональной прокуратуре, по предварительным данным, причиной взрыва является неисправность газового оборудования.

В ночь на субботу в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошел взрыв газа, один из двух подъездов полностью разрушен, всего в доме 16 квартир. Три человека погибли, еще шесть пострадали (пять из них находятся в медучреждениях Ельца, один от госпитализации отказался). Все пострадавшие, как сообщили в администрации региона, находятся в состоянии средней степени тяжести. На месте ЧП продолжается разбор завалов. Как сообщили в Telegram-канале администрации региона, "по информации МЧС, там еще могут быть пострадавшие".