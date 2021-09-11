{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Волгограде умер второй из троих рабочих, пострадавших из-за ЧП на цементном заводе

Причиной стали ожоги рук, туловища и головы

ВОЛГОГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Второй из троих мужчин, госпитализированных в Волгоградской области из-за получения травм на цементном заводе, скончался от ожогов. Об этом ТАСС в субботу сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Ранее сообщалось, что 2 сентября трое рабочих цементного завода в Волгоградской области были госпитализированы из-за получения травм на предприятии. ЧП, по предварительным данным, произошло во время чистки свара в холодильнике вращающейся печи: на работников обрушились части свара и раскаленная пыль клинкера. Пострадавшие получили ожоги рук, туловища и головы, 7 сентября от ожогов умер первый из пострадавших - 54-летний мужчина.

"В ночь на субботу в реанимации больницы №25 скончался один из получивших ожоги рабочих, 30-летний мужчина", - сказали в комитете здравоохранения.

По факту произошедшего на предприятии прокуратура и следственные органы проводят проверки.

Теги
РоссияВолгоградская область
Участок дороги в Приамурье перекрыли из-за угрозы обрушения земляного полотна
Закрыт участок с 6 км по 11 км автодороги Ровное - Усть-Ивановка - Петропавловка
Читать полностью