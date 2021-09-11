В Волгограде умер второй из троих рабочих, пострадавших из-за ЧП на цементном заводе

ВОЛГОГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Второй из троих мужчин, госпитализированных в Волгоградской области из-за получения травм на цементном заводе, скончался от ожогов. Об этом ТАСС в субботу сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Ранее сообщалось, что 2 сентября трое рабочих цементного завода в Волгоградской области были госпитализированы из-за получения травм на предприятии. ЧП, по предварительным данным, произошло во время чистки свара в холодильнике вращающейся печи: на работников обрушились части свара и раскаленная пыль клинкера. Пострадавшие получили ожоги рук, туловища и головы, 7 сентября от ожогов умер первый из пострадавших - 54-летний мужчина.

"В ночь на субботу в реанимации больницы №25 скончался один из получивших ожоги рабочих, 30-летний мужчина", - сказали в комитете здравоохранения.

По факту произошедшего на предприятии прокуратура и следственные органы проводят проверки.