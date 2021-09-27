Депутата парламента Бурятии лишили мандата после приговора суда по делу о смертельном ДТП

УЛАН-УДЭ, 27 сентября. /ТАСС/. Экс-депутат Народного Хурала (парламента) Бурятии Баир Жамбалов, осужденный после ДТП, в котором погибла девушка, лишен депутатского мандата. Решение принято на очередной сессии заксобрания в понедельник, сообщили в региональном парламенте.

"Вступил в силу приговор Прибайкальского районного суда. Жамбалов признан виновным. Решением большинства присутствовавших на сессии депутатов он лишен мандата", - сообщили в парламенте.

Ранее Жамбалов был лишен поста вице-спикера Народного хурала, а также исключен из партии "Единая Россия" и снят с должности секретаря регионального отделения.

Авария произошла вечером 5 января 2020 года в Прибайкальском районе республики. Обвиняемый на автомобиле марки Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежал родственнику Жамбалова, возвращался с рыбалки. На трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего на машине с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных травм.

В мае 2021 года Жамбалов был приговорен судом к шести годам и одному месяцу лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, Жамбалов лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. После он подал апелляционную жалобу, но приговор был оставлен без изменений.