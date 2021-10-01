Пожар на складе в Новой Москве локализовали

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пожар на складе с изоляционными материалами в Новой Москве локализован. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 11:35 мск пожар локализован", - сказали в пресс-службе. В МЧС добавили, что к тушению привлечены более 100 человек и 40 единиц техники.

Как сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов, "к тушению привлекаются 101 человек, 42 единицы техники, один вертолет, который сделал уже шесть сбросов воды". "Погибших и пострадавших не допущено" - уточнил он.

Тушение пожара продолжается.

Информация о пожаре на складе по улице Адмирала Корнилова поступила в 10:36 мск. Строение охвачено огнем по всей площади - 3 тыс. кв. метров. Произошло обрушение кровли. К ликвидации пожара привлекается вертолет Московского авиационного центра. Данные о пострадавших не поступала.