Адвокат подал жалобу на арест водителя после ДТП в Сыктывкаре

СЫКТЫВКАР, 6 октября. /ТАСС/. Адвокат обжаловал арест 52-летней Ирины Шеремет, которую Сыктывкарский городской суд отправил в СИЗО за дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина, получил серьезные травмы 8-летний мальчик, а также пострадали двое взрослых. Защитник обвиняемой настаивает на ее домашнем аресте, сообщили ТАСС в суде.

"Сыктывкарский адвокат Сергей Ванеев, защитник Ирины Шеремет, подал жалобу на ее арест. Он настаивает на домашнем аресте", - сообщили ТАСС в суде.

Второго октября Сыктывкарский суд удовлетворил ходатайство следственных органов о заключении Шеремет под стражу. Она обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения").

Автомобильная авария произошла в Сыктывкаре утром 1 октября. Шеремет за рулем Suzuki Grand Vitara сбила восьмилетнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Далее водитель продолжила движение, автомобиль выехал на тротуар, где насмерть сбил женщину, а после продолжил движение до момента столкновения с Volkswagen.

Позднее стало известно, что виновницей аварии стала замдиректора энергетической компании, супруга бывшего министра экономического развития Коми. В первоначальных своих показаниях на месте аварии водитель сказала, что она "нажала по тормозам, но машина не притормозила и сбила ребенка", затем она "нажала по тормозам, но тормоза не сработали, был совершен наезд на женщину, после чего машину выбросило на встречную полосу". После водитель "искала, во что въехать, чтобы остановиться". Остановило ее только столкновение с автомобилем Volkswagen. Все показания будут проверены в ходе назначенных экспертиз, уточнили в следственном управлении СК РФ по Коми. В аварии пострадали также водитель и пассажир Volkswagen, они не госпитализированы.

Пострадавший мальчик получил тяжелейшие травмы, находился в коме. Как сообщили ТАСС в среду в Минздраве Коми, состояние ребенка показывает положительную динамику. "Ребенок пришел в сознание, он снят с аппарата ИВЛ, дышит самостоятельно, питание пока получает через зонд. Проведена операция", - сообщили в Минздраве региона. Водитель Suzuki Grand Vitara имеет стаж с 2005 года, за этот период четыре раза привлекалась за нарушения на дорогах, за последний год дважды, в том числе за непредоставление преимущества пешеходу.