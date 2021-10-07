В Оренбуржье развернули оперштаб по ситуации с отравлением суррогатным алкоголем

ОРЕНБРУГ, 7 октября. /ТАСС/. Число госпитализированных в реанимационных отделениях Домбарского района Оренбургской области увеличилось до трех. Симптомы схожи с отравлением метиловым спиртом. В связи со сложной ситуацией был развернут оперативный медицинский штаб, сообщает региональное министерство здравоохранения.

За последние сутки в Домбарском и Ясненском районах скончалось 10 человек с предварительным диагнозом "токсическое действие этанола". Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц").

"Срочно создан оперативный медицинский штаб по ситуации, связанной с отравлением жителей Восточного Оренбуржья суррогатной алкогольной продукцией. Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова экстренно провела видеоселекторное совещание с главными врачами медучреждений Восточного Оренбуржья, где была обсуждена клиническая картина пострадавших, схожая с симптомами отравления метиловым спиртом", - говорится на официальной странице ведомства в Instagram.

По информации медиков, три пациента находятся в реанимационном отделении. Также 10 аппаратов ИВЛ мобилизованы для возможного поступления пациентов, усилены бригады скорой помощи. Также подготовлены вертолеты санавиации для возможной экстренной эвакуации пострадавших.