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Отравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области

Правоохранители изъяли около 800 бутылок с нелегальным алкоголем в Оренбургской области

Также выявлено 20 сайтов, на которых можно было купить алкоголь

ОРЕНБУРГ, 9 октябрь. /ТАСС/. Около 800 бутылок с нелегальным алкоголем изъято в 11 районах Оренбургской области за последние два дня в ходе массовых проверок, организованных региональной прокуратурой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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"В ходе массовых проверок, организованных прокурором Оренбургской области, продолжают выявляться случаи незаконной продажи алкоголя. По каждому факту выявленных нарушений в зависимости от обстоятельств органами прокуратуры инициировано проведение доследственных проверок и административных расследований", - говорится в сообщении.

Так, в Соль-Илецке в различных торговых точках обнаружено и изъято в общей сложности 155 бутылок алкогольной продукции, не имеющей акцизных марок. В Асекеевском районе у местного индивидуального предпринимателя изъято 111 бутылок алкогольной продукции, реализуемой без лицензии. "В Советском районе города Орска у местного индивидуального предпринимателя, не имеющего разрешительных документов на торговлю алкогольной продукцией, изъято 83 бутылки водки без акцизных марок", - добавили в прокуратуре.

Всего было изъято около 800 бутылок с алкогольной продукцией из 24 торговых точек в 11 районах Оренбургской области. Также выявлено 20 сайтов, на которых можно было купить алкоголь. "В целях ограничения доступа к сайтам информация об их деятельности направлена в управление Роскомнадзора по Оренбургской области", - сообщили в прокуратуре.

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Как ранее сообщали на сайте "МВД-медиа", со складов и из продовольственных магазинов региона изъято более 2 000 объектов: спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и пластиковые бутылки, пустая тара и другие объекты для исследований. В ряде из них в ходе криминалистической экспертизы был обнаружен метанол.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили склад и пункт производства, изъято свыше 600 литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство. Задержаны семь человек, подозреваемых или обвиняемых по статье о незаконном производстве, хранении и сбыте алкогольной продукции, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. По информации замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инны Аверковой, на утро субботы известно о 26 погибших в результате отравления суррогатным алкоголем и 28 пострадавших.

Теги
РоссияОренбургская областьОтравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области
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