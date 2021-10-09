Правоохранители изъяли около 800 бутылок с нелегальным алкоголем в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 9 октябрь. /ТАСС/. Около 800 бутылок с нелегальным алкоголем изъято в 11 районах Оренбургской области за последние два дня в ходе массовых проверок, организованных региональной прокуратурой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В ходе массовых проверок, организованных прокурором Оренбургской области, продолжают выявляться случаи незаконной продажи алкоголя. По каждому факту выявленных нарушений в зависимости от обстоятельств органами прокуратуры инициировано проведение доследственных проверок и административных расследований", - говорится в сообщении.

Так, в Соль-Илецке в различных торговых точках обнаружено и изъято в общей сложности 155 бутылок алкогольной продукции, не имеющей акцизных марок. В Асекеевском районе у местного индивидуального предпринимателя изъято 111 бутылок алкогольной продукции, реализуемой без лицензии. "В Советском районе города Орска у местного индивидуального предпринимателя, не имеющего разрешительных документов на торговлю алкогольной продукцией, изъято 83 бутылки водки без акцизных марок", - добавили в прокуратуре.

Всего было изъято около 800 бутылок с алкогольной продукцией из 24 торговых точек в 11 районах Оренбургской области. Также выявлено 20 сайтов, на которых можно было купить алкоголь. "В целях ограничения доступа к сайтам информация об их деятельности направлена в управление Роскомнадзора по Оренбургской области", - сообщили в прокуратуре.