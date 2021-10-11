Водителя Volkswagen, пострадавшего в ДТП в Сочи, доставят на вертолете в краевую больницу

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Водителя автомобиля Volkswagen, пострадавшего в ДТП под Сочи, доставят на вертолете в одну из краснодарских клиник для дальнейшего лечения. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

"Да, водителя Volkswagen планируется направить в Краснодар для лечения. В Краснодаре ему должны сделать операцию, его травмы связаны с опорно-двигательным аппаратом", - сказал собеседник агентства, уточнив, что транспортировать пострадавшего будут на вертолете.

В медицинских службах ТАСС уточнили, что мужчину готовят к операции.

"Пострадавшего водителя автомобиля Volkswagen сейчас готовят к операции и проводят ему все необходимые процедуры", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили журналистам, что возбуждено уголовное дело по факту столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen, произошедшего 9 октября на сочинской автодороге Адлер - Альпика-сервис. В результате аварии один человек погиб на месте, двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Телеведущая Ксения Собчак, находившаяся в автомобиле Mercedes, сообщила в воскресенье в своем Telegram-канале, что получила в результате ДТП в Сочи сотрясение мозга и другие травмы. В полиции сообщали, что в отношении водителя Mercedes возбуждено дело.