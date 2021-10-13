Супруга Шестуна сообщила о его переводе в ШИЗО

ТАСС, 13 октября. Осужденный за коррупцию бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, который накануне был доставлен в СИЗО № 1 Твери, попал в ШИЗО из-за конфликта с сотрудниками ФСИН. Как уточнила ТАСС супруга экс-чиновника Юлия Шестун, защита направила жалобы на действия руководства тверского СИЗО.

"Только что я получила подтверждение информации о том, что Александр Шестун был водворен вчера вечером в ШИЗО из-за конфликта с сотрудниками ФСИН, - сказала собеседница агентства. - Но вместе с тем действия руководства СИЗО-1, которые обжаловала защита Александра Шестуна, будут проворены надзорными органами, в частности Тверской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях". Официальным комментарием ФСИН агентство пока не располагает.

Как сообщалось ранее, в конце июля Шестун, который проходил лечение в тюремной больнице Торжка, был этапирован в следственный изолятор Ногинска в рамках уголовного дела об оскорблении судьи. Позднее его этапировали в СИЗО Твери.