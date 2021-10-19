СК возбудил дело о халатности органов профилактики после убийства ребенка в Вологде

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после убийства девятилетней девочки в Вологде. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

"Следователями возбуждено также уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Помимо этого, следствием возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ в отношении матери потерпевшей девочки, которая должного внимания своему ребенку не уделяла", - отметили в СК.

Девятилетняя девочка ушла из дома 16 октября около 10:00 и пропала. В семье спохватились 17 октября ближе к обеду - мать думала, что ребенок находится у бабушки. По данным СК, 16 октября подозреваемая 40-летняя женщина встретила девочку на улице в Вологде, привела в свою квартиру и убила ее, а затем скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона. Ее нашли в Карелии.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал высокую оценку совместной работе следователей и оперативных сотрудников полиции в Вологодской области, благодаря кропотливой работе которых в кратчайшие сроки удалось установить и задержать женщину, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки", - сообщили в СК. Он дал указание представить к поощрению всех сотрудников Следственного комитета и полиции, благодаря усилиям которых оперативно удалось раскрыть это особо тяжкое преступление.