Ущерб от разлива нефтепродуктов на Урале составил почти 8 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Материальный ущерб природным ресурсам от разлива нефтепродуктов из резервуаров в Свердловской области составил почти 8 млн рублей. Прокуратура потребовала обязать администрацию Горноуральского городского округа провести рекультивацию земель, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле при проведении обследования было установлено, что на землях сельскохозяйственного назначения в Горноуральском городском округе обнаружены три резервуара для хранения нефтепродуктов. В результате разрушения целостности резервуаров и их ограждения из железобетонных блоков произошел разлив нефтепродуктов (мазута) на почву на площади 635,5 кв. м. В октябре сообщалось, что Свердловское Минприроды оценило вред от разлива нефтепродуктов из резервуаров в 3 млн рублей.

"Установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения, собственность на который не разграничена, в результате разрушения целостности резервуаров произошла утечка нефтепродуктов. Специалистом управления были отобраны пробы почв для оценки материального ущерба, причиненного природным ресурсам. Ущерб составил свыше 7,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что в результате проведенной проверки установить собственника резервуаров не представилось возможным, в связи с чем прокурор района направил исковое заявление с требованием обязать администрацию Горноуральского городского округа организовать выполнение работ по разработке проекта рекультивации земель, провести работы по рекультивации земель, которым причинен вред в результате разлива нефтепродуктов.

"Суд удовлетворил требование прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района. Кроме того, прокуратура инициировала дачу уголовно-правовой оценки в связи с порчей земли. Ход и результаты доследственной проверки, проводимой органами полиции в порядке ст. 144-145 УПК РФ, находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении ведомства.