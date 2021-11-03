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Крушение самолета Ан-12 под Иркутском
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Погодные условия рассматриваются в качестве одной из причин крушения Ан-12 под Иркутском

Следователи также рассматривают в качестве версий ошибку пилотирования и техническую неисправность

ТАСС, 3 ноября. Следователи рассматривают погодные условия в качестве одной из причин крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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"Следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета. Среди них: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна", - сообщили в СК.

Ведомство подтверждает обнаружение бортового самописца. На месте происшествия продолжает работать следственная группа.

Ранее в пресс-службе иркутского аэропорта ТАСС сообщили, что сильный мокрый снег, который ограничивает видимость, шел во время посадки самолета.

Теги
РоссияИркутская областьКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
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