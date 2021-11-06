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За рулем электросамоката, сбившего пожилую женщину в центре Москвы, был подросток

В результате инцидента женщина получила перелом плеча и черепно-мозговую травму
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Тринадцатилетний мальчик был за рулем электросамоката, сбившего пожилую женщину на Манежной площади в центре столицы, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Установлена личность лица, управлявшего электросамокатом в момент наезда на 77-летнюю женщину в центре Москвы. Им оказался 13-летний житель столицы", - говорится в сообщении.

Днем 5 ноября на Манежной площади в центре Москвы молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил 77-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Очевидцами произошедшего стали сотрудники Росгвардии, которые незамедлительно вызвали скорую и оказали помощь пострадавшей. Женщина с переломом плеча и черепно-мозговой травмой госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").

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