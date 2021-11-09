Полиция Екатеринбурга изъяла почти 240 литров нелегального алкоголя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Екатеринбурга изъяли почти 240 литров нелегального алкоголя по итогам проверки около 350 торговых точек. В том числе было обнаружено 19 литров чистого этилового спирта, сообщили во вторник ТАСС в пресс-группе городского управления МВД.

"Екатеринбургской полицией проверено около 350 объектов (киоски, павильоны, магазины, кафе). В ходе проверочных мероприятий составлено семь административных протоколов по фактам различных правонарушений, связанных с нелегальной торговлей алкоголем. Полицейские изъяли 237 литров спиртосодержащей продукции, из них 19 литров чистого этилового спирта", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что алкоголь продавали в основном небольшие торговые точки, товар обычно был спрятан в подсобных помещениях или под прилавками. Сотрудники полиции совместно с общественниками изъяли партию этилового спирта из более чем 1 000 флаконов в Кировском районе города.

"Продажа суррогата, а также нарушения правил торговли спиртным во многом вызваны спросом со стороны населения. В связи с этим УМВД России по Екатеринбургу призывает граждан воздержаться от приобретения сомнительного алкоголя", - добавили в пресс-группе.

В октябре в Свердловской области появилась информация о гибели граждан от отравления метиловым спиртом. По последним официальным данным, в результате отравления погибли 24 человека. Координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев, который первым сообщил о произошедшем, уточнял, что их число увеличилось до 35.