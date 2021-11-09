В Рязани возбудили дело по факту исчезновения девочки, которая уже пропадала летом

ТАСС, 9 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 16-летней девочки в Рязани, которая уже пропадала летом 2021 года. Об этом ТАСС сообщили во вторник в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

"Московским межрайонным следственным отделом города Рязани возбуждено уголовное дело для проведения следственно-оперативных мероприятий с целью установления обстоятельств исчезновения девушки и ее розыска", - уточнили в ведомстве, пояснив, что ранее девушка уже пропадала.

По данным Следственного комитета, о местонахождении девушки неизвестно с 28 октября. К поискам привлечены волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Как сообщалось ранее, 20 июля две воспитанницы Солотчинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2006 и 2004 годов рождения, самовольно ушли из детского оздоровительного лагеря в Касимовском районе Рязанской области. В середине августа они были найдены живыми в Самаре, куда уехали попутным транспортом.