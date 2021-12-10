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Уголовное дело возбудили после ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы Зафиров

Санкция статьи предусматривает, в том числе лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшим смерть двух и более человек, после ДТП на трассе в Подмосковье, где погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем Следственного управления МУ МВД России "Раменское" по факту ДТП на автодороге М-5 "Урал", в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сказала она. Санкция статьи предусматривает, в том числе лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Вечером в четверг на трассе М-5 "Урал" произошло столкновение грузовика Renault и легковой Toyota. В результате ДТП погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров. Ему было 60 лет.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что, по предварительным данным, причиной ДТП стал выезд грузового автомобиля Renault на полосу встречного движения.

Зафиров был избран депутатом VII созыва облдумы по Воскресенскому избирательному округу.

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