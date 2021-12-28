{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Авария на ТЭЦ в Улан-Удэ

Во всех домах Улан-Удэ восстановили горячее водоснабжение после аварии на ТЭЦ-1

В помещениях температура соответствует норме

УЛАН-УДЭ, 28 декабря. /ТАСС/. Все жилые дома и социальные объекты в городе Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Бурятии.

На эту тему
Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ
Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"Потребители Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению. Температура в помещениях соответствует нормативной", - сообщили в оперштабе.

Ранее во всех домах столицы Бурятии восстановилось теплоснабжение. "На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в работе находятся пять котлов, еще один котел - в резерве. Нагрузка на станции достаточная для выполнения графиков, - пояснили в оперштабе. - В городе Улан-Удэ снят режим ЧС и переведен на режим повышенной готовности на период праздников".

Теги
РоссияБурятияАвария на ТЭЦ в Улан-Удэ
В Омске при столкновении двух автобусов пострадал пятилетний ребенок
ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции одной из маршруток
Читать полностью