Во всех домах Улан-Удэ восстановили горячее водоснабжение после аварии на ТЭЦ-1

УЛАН-УДЭ, 28 декабря. /ТАСС/. Все жилые дома и социальные объекты в городе Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Бурятии.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"Потребители Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению. Температура в помещениях соответствует нормативной", - сообщили в оперштабе.

Ранее во всех домах столицы Бурятии восстановилось теплоснабжение. "На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в работе находятся пять котлов, еще один котел - в резерве. Нагрузка на станции достаточная для выполнения графиков, - пояснили в оперштабе. - В городе Улан-Удэ снят режим ЧС и переведен на режим повышенной готовности на период праздников".