Школы Саратова проверили после сообщений о минировании

ТАСС, 14 января. Проверка зданий всех школ Саратова, которые в четверг получили сообщения о минировании, завершена, опасных предметов не обнаружено. Занятия в школах будут возобновлены в пятницу, сообщила пресс-служба мэрии.

"Обследование всех зданий школ завершено ночью, подозрительных и опасных предметов не обнаружено. Сегодня занятия в образовательных учреждениях возобновляются", - рассказали в пресс-службе.

Администрация Саратова отменила в четверг занятия во всех школах города из-за эвакуации учащихся после сообщений о минировании учебных заведений.

В четверг также сообщалось об эвакуации всех школ в Самаре и свыше 100 учебных заведений в Красноярске. В среду из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали свыше 150 школ и несколько вузов Екатеринбурга. В связи с этим председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверки более чем в пяти регионах, включая также Ростовскую, Архангельскую и Нижегородскую области.