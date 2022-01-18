В Костроме арестовали подозреваемого в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам

КОСТРОМА, 18 января. /ТАСС/. Свердловский районный суд Костромы арестовал на два месяца тренера местного женского футбольного клуба "Пантера", подозреваемого в совершении преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщается на официальной странице судов общей юрисдикции Костромской области в Instagram.

"Суд с учетом представленных материалов дела, а также исходя из характера инкриминируемого преступления, постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Мужчина подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 135, ч. 1 ст. 134 УК РФ ("Развратные действия в отношении двух или более лиц, половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет"). Подозреваемый отрицал причастность к совершению данных преступлений.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону, потерпевшие девочки занимались футболом в клубе "Пантера" в Костроме.