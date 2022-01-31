Прокуратура проверит данные СМИ о превышении ПДК вредных веществ в воздухе в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Прокуратура проверит сообщения СМИ о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщению СМИ о превышении вредных веществ в атмосферном воздухе в Нижнем Тагиле. Специалистами будут отобраны пробы атмосферного воздуха на предмет наличия в них вредных веществ и примесей", - сказали в пресс-службе.

Также к проверке привлекут специалистов Роспотребнадзора и Росприроднадзора. По данным издания TagilCity, жители нескольких районов города жаловались на кашель, тошноту, установившийся смог. В результате замеров, которые провела редакция, уровень ПДК по сероводороду 27 января был превышен в 17,5 раза, 30 января было превышение в 1,3 раза нормы по сероводороду, в 1,5 раза - по диоксиду азота, также были превышения и 31 января.

По данным справки о качестве атмосферного воздуха, которую составляет министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, две станции в Нижнем Тагиле не фиксируют превышения ПДК 31 января, все показатели в норме. Как указывают СМИ, на неприятный запах жалуются жители других районов, где не расположены станции.