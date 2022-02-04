Омский суд арестовал замминистра строительства региона, обвиняемого в получении взятки

ОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Омска арестовал на два месяца заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева, обвиняемого в получении взятки в 1,5 млн рублей за покровительство коммерческой организации. Об этом сообщила в пятницу ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.

"Суд принял решение арестовать Сычева на два месяца", - сказала Болдинова.

Она добавила, что Сычев, который признал свою вину и обещал сотрудничать со следствием, просил поместить его под домашний арест. Бизнесмен Дмитрий Шестаков, обвиняемый в даче взятки, также арестован на два месяца.

О задержании Сычева и Шестакова следственные органы сообщили накануне. По версии следствия, замминистра получил об Шестакова взятку в особо крупном размере в сумме свыше 1,5 млн рублей за покровительство этой коммерческой организации. По данному факту по материалам регионального УФСБ возбуждены уголовные дела о даче и получении взятки. По местам работы и жительства чиновника и бизнесмена были проведены обыски.