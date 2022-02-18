Суд арестовал подозреваемого в убийстве замглавы управления дорог Тамбовской области

ТАМБОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тамбова арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве замглавы областного управления дорог и транспорта Виктора Вакульчика, сообщила ТАСС представитель прокуратуры региона Ирина Сморокова.

Как сообщалось, в качестве подозреваемого в убийстве чиновника полицейские задержали его приемного сына. "Решением суда арестован на два месяца", - сообщила собеседница агентства.

Вакульчик умер 14 февраля в подъезде своего дома после того, как на него напал мужчина в маске. Замглавы управления получил не менее восьми ударов ножом в область грудной клетки и спины. Его тело нашли соседи и вызвали полицию.

По факту убийства тамбовского чиновника региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.

Накануне в пресс-службе УМВД по Тамбовской области сообщили, что подозреваемый задержан, им оказался 30-летний пасынок убитого, у которого был конфликт с Вакульчиком.